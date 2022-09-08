Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

08.09.2022 15:19
Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine Vali Mithatbey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 16 Afganistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

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Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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