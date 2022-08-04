Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahahallesi Gülüstan 1. Sokak'ta meydana geldi. Nusret Yılmaz isimli vatandaşın odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Kaynak: İHA

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da odunluk yangını - Son Dakika

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