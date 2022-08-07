Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Hatuniye Mahallesi'nde meydana geldi. Z.K. isimli vatandaşın samanlığında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da samanlık yangını - Son Dakika

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