Polis olmak isteyen Vanlı kızlar, kick boks kursunda - Son Dakika
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Polis olmak isteyen Vanlı kızlar, kick boks kursunda

15.08.2022 09:37

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, dezavatantajlı gruplara sporu sevdirmek için açılan merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına ücretsiz kurs veriyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, dezavatantajlı gruplara sporu sevdirmek için açılan merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına ücretsiz kurs veriyor. Kick boks kursunda 14-18 yaşlarındaki 4 lise öğrencisi, polis olabilmek için terk döküyor. Kick boks kursu antrenörü Leyla Sözer, "Polislik sınavlarına hazırlanan sporcularım var. Bu kişileri, ekstra kuvvet ve dayanıklılık konusunda çalıştırıyorum" dedi.

İpekyolu Belediyesi'nce Bahçıvan, Cevdet Paşa ve Ali Paşa mahallelerine açılan spor merkezlerine kadınlar, yoğun ilgi gösteriyor. Spor kültürü oluşturmak ve dezavatantajlı gruplara sevdirmek için merkezlerde 8 branşta 20 antrenör, 3 bin kadına kurs veriyor. Kick boks kursunda ise yaşları 14 ile 18 arasında değişen 4 lise öğrencisi, polis olabilmek için terk döküyor.

Kick boks eğitimi veren antrenör Leyla Sözer, "Polislik sınavlarına hazırlanan sporcularım var. Bu kişileri, ekstra kuvvet ve dayanıklılık konusunda çalıştırıyorum. Geleceklerine bir şey katmak için kick boks öğreniyorlar. Lisans çıkarıyorum, kuşak aldırıyorum. Kick boksa yoğun ilgi var ve bu sporda yaş sınırı hiçbir şekilde yok. 40 yaşındaki kadınlarımız da gelip, burada bu sporu öğrenebilirler, kendilerini savunabilirler. Özellikle kadınlarımızın şiddete karşı kendilerini savunmalarını, öz güvenleri açısından öneriyorum. Kadınlarımıza böyle bir imkan sunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve ilgili kurum müdürüne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'İYİ BİR POLİS OLMAK İSTİYORUM'Anadolu lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Kübra Hümeyra Demir de "Burada polislik sınavına hazırlanıyoruz. Polislik, küçüklükten beri hayalim. Tüm meslekler kutsal fakat polislik bana kutsal meslek olarak geliyor. Burada antrenörlerimiz bize kuvvet antrenmanları ile kardiyo ve kick boks sporu öğretiyor. Parkurlara hazırlanıyoruz. Hocalarımız ellerinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Polisliğe hazırlanan fen lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Berfin Nur Çallı ise "Burada kick boks öğreniyorum. Gelecekte iyi bir polis olmak istiyorum. Onun için çabalıyorum, antrenmanlara katılıyoruz. Parkurlarda kendimize avantaj sağlamak için erkenden hazırlıklara başladık. Ülkemizin daha güvenilir bir yer olması ve insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasını istediğim için polis olmak istiyorum" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Kick Boks, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis olmak isteyen Vanlı kızlar, kick boks kursunda - Son Dakika

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