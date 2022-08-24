VAN'DA, ALIKOYDUKLARI KAÇAK GÖÇMENLERİN AİLELERİNDEN FİDYE İSTEYEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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VAN'DA, ALIKOYDUKLARI KAÇAK GÖÇMENLERİN AİLELERİNDEN FİDYE İSTEYEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

24.08.2022 13:00

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri alıkoyarak, ailelerinden yüklü miktarla fidye istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3' şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde kaçak göçmenleri alıkoyarak, ailelerinden yüklü miktarla fidye istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i İran uyruklu 3' şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İran'dan yasa dışı yollarla 6 kaçak göçmenin ülkeye girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekip ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği iddia edilen biri İran vatandaşı 3 şüphelinin kaldıkları adresi belirledi. Operasyonla şüphelileri gözaltına alan ekipler, kaçak göçmenlerin alıkonuldukları evde yaptıkları aramada, farklı yabancı uyruklulara ait 8 kimlik, 5 pasaport, bin Türk lirası ve 1 milyon 950 bin riyal, yabancı uyrukluların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 flaş bellek ele geçirdi.

Haklarında 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakkı olmayan yere tecavüz' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Alıkonulan 6 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA, ALIKOYDUKLARI KAÇAK GÖÇMENLERİN AİLELERİNDEN FİDYE İSTEYEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VAN'DA, ALIKOYDUKLARI KAÇAK GÖÇMENLERİN AİLELERİNDEN FİDYE İSTEYEN 3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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