İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
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İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi

28.09.2022 20:22
İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat Şube Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Denetimde kantinlerin çalıştırma ruhsatları, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu ve ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, insan sağlığı için risk teşkil eden ürünlere yönelik uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

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