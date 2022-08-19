VAN'DA, 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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VAN'DA, 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

19.08.2022 17:07
VAN'DA, 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 20 bin 950 TL'yi çaldığı belirtilen şüpheliyi güvenlik kameraları kayıtlarında inceleyerek yakaladı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 20 bin 950 TL'yi çaldığı belirtilen şüpheliyi güvenlik kameraları kayıtlarında inceleyerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, farklı tarihlerde yapılan bisiklet, özel rehabilitasyon merkezindeki görevliye ait bin 500 TL ve bir süper marketin kasasında 19 bin 450 TL çalan, şüpheliyi tespit etmek için güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede şüphelinin ismi ve adresi belirlendi. Bunun üzerine hırsızlık şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VAN'DA, 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: VAN'DA, 3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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