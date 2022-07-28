Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

28.07.2022 17:05
Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir apartman dairesine yapılan operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir aparmanın dairesinde yurda yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine özel harekat polisinin desteği ile düzenlen operasyonda 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemleri yapılmak üzere Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı 8 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
16:25 Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Ömer Temelli tüm görevlerinden istifa etti
16:03 ABD basınının gündemine oturdu! Başkan Joe Biden'ın birkaç saat arayla çekilen iki görüntüsü arasındaki fark kafa karıştırdı
15:58 Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev yenilgisini yorumlayan Serhat Akın'dan ilginç sözler: Büyü var
15:57 Demet Akalın'dan köpeği ezdiği için sınır dışı edilecek olan yabancı uyruklu şüpheliye küfür
15:45 Beklentilerin tam tersi oldu! Küçülen ABD ekonomisi resesyona girdi
15:36 Ümit Özdağ'dan gençlere tehlikeli seçim günü çağrısı: Anne ve babanızı ikna edemezsiniz eve kilitleyin, oy kullanamasınlar
15:39 CHP Gençlik Kolları'nın 'provokasyon' iddiasına Savcı Sayan'dan yanıt: Kılıçdaroğlu'nu çay içmeye bekleriz
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 17:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement