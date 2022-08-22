İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van'da polislerce durdurulan minibüste 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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