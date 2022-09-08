Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

08.09.2022 19:26
Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü C.U, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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