Van'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü C.U, ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi 'nin ( JASAT ) arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Suç Araştırma Timi, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

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