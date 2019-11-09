Son Dakika Haberleri: Van'ın İpekyolu ilçesine kayyum atandı
Son Dakika Dünya Van'ın İpekyolu ilçesine kayyum atandı

Van'ın İpekyolu ilçesine kayyum atandı

7 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan'ın yerine Kaymakam Sinan Aslan "belediye başkan vekili" olarak atandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine kayyum atandı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan'ın yerine Kaymakam Sinan Aslan "belediye başkan vekili" olarak atandı.


Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anımsatıldı.

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Azim Yacan, İpekyolu, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29 
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