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Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını "Survivor" parkurunda yarışarak yaptı - Son Dakika

Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını "Survivor" parkurunda yarışarak yaptı

18.06.2021 11:10
Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki köyde yaşayan çocuklar, eğitim-öğretim döneminin son gününde öğretmenlerinin imece usulüyle kurduğu "Survivor" parkurunda yarışarak mezuniyetlerini kutladı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırındaki köyde yaşayan çocuklar, eğitim-öğretim döneminin son gününde öğretmenlerinin imece usulüyle kurduğu "Survivor" parkurunda yarışarak mezuniyetlerini kutladı.

Kente 140 kilometre mesafedeki Osmanlı Ortaokulunda görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrullah Aktaş, okuldaki bir etkinlikte öğrencilerden hayallerini yazıya dökmelerini istedi.

Bazı öğrencilerin "Survivor"a katılma hayali kurduğunu fark eden Aktaş, mahallede bir parkur oluşturmaya karar verdi.

Öğretmen arkadaşları ve mahalle sakinlerinden yardım isteyen Aktaş, kısa sürede araba tekerlekleri, el arabaları, ot balyaları, tahta, minder, su bidonları, kalas ve torba gibi malzemelerle okulun yanındaki arazide kendi "Survivor" parkurlarını oluşturdu.

Sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten gönüllü gençlerin de desteğiyle ödül olarak 150 kişilik pasta yaptıran Aktaş, çocuklar için üzerinde "Çaldıran Survivor" yazılı kırmızı ve mavi renkte tişörtler bastırdı.

Şerit bandı ve flamalarla etrafı süslenen alanda, veli ve öğretmenlerin de yer aldığı iki takımda yarışan çocuklar, birinci olmak için ellerinden geleni yaptı. Zaman zaman düşmelerine, parkurda zorlanmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen öğrencilere mahalle sakinleri ve diğer çocuklar da alkışlarla destek verdi.

Etkinliğin sonunda yarışmayı kazanan takıma madalya verildi, yarışmacı ve izleyicilere pasta ikram edildi. Okulun 8. sınıf öğrencileri de kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

"Mahalleliler ve öğretmen arkadaşlarımla tek yürek olduk"

Osmanlı Ortaokulunda iki yıldır görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emrullah Aktaş, AA muhabirine, sosyal imkanları kısıtlı olan çocukları mutlu etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Mahalle halkının desteğiyle düzenledikleri yarışmanın ilgi gördüğünü anlatan Aktaş, "Aktiviteler düzenlemek için iklim çok müsait değil. Yılın 8-9 ayı yağışlı ve çok soğuk geçiyor. Türkiye'nin en soğuk yeri. Ben de çocukların hayallerini merak ediyordum ve onlardan hayallerini yazmalarını istedim. Çocukların Survivor'a ilgi duyduklarını ve bununla ilgili hayalleri olduğunu öğrendim. Bunu gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Çocukların mutluluğu için mahalleliler ve öğretmen arkadaşlarımla tek yürek olduk. Kimi lastik, kimi tekerlek, kimi de slalom için çubuk getirdi."

Yarışmaya velilerin ve öğretmenlerin de katıldığını belirten Aktaş, "Gönüllü olanları yarıştırdık. Gerçek Survivor'ı aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Bütün köy halkı katıldı ve çok coşkulu, eğlenceli bir yarışma oldu. Herkesin yüzü güldü, bu da bizi mutlu etti." diye konuştu.

Etkinliği izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Gülmez de öğretmenlerin hem öğrencilerinin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması hem de mutlu olmalarını sağlamak için her türlü fedakarlığı yaptığını vurguladı.

İlçede 18 bin öğrencinin karne alacağını belirten Gülmez, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz salgın sürecini kazasız, belasız ve çok başarılı bir şekilde atlattı. İran sınırındaki bu okulumuzda da büyük bir coşku ve mutluluk var. Biz de bu mutluluğa ortak olduk. Öğretmenlerin fedakarlığını burada görmek mümkün. İmkansızlıklar içerisinde önemli işler başarmışlar. Hem öğretmenlerimi hem de öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

"Çocuklarımız ilk kez bu kadar eğlendi"

Gönüllülerden Neslihan Erdoğan ise öğrencileri mutlu etmek için 150 kişilik pasta hazırladıklarını belirterek, çocukların hayallerini paylaşmanın eşsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Serap Hocaoğlu da yarışmayı televizyondan izlediklerini söyleyerek, "En büyük hayalimiz bu yarışmaya katılmaktı. Öğretmenimiz hayalimizi gerçekleştirdi. Çok eğlendik. Velilerimiz bizi alkışladı ve destek verdi. Düştük ama pes etmedik. Sonuna kadar mücadele ettik." diye konuştu.

Havvanur Öztürk de kıyasıya bir mücadele sergilediklerini ifade ederek, "Yarışmada anne ve babalarımız bizi destekledi. Kazanmak için her şeyi yaptık. Büyük bir coşku vardı. Çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olan veli Nurgül Kıraner de heyecanlı anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Herkes çok mutlu oldu. Çocuklarımız ilk kez bu kadar eğlendi. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını Survivor parkurunda yarışarak yaptı
Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını Survivor parkurunda yarışarak yaptı
Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını Survivor parkurunda yarışarak yaptı
Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını Survivor parkurunda yarışarak yaptı
Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını Survivor parkurunda yarışarak yaptı

Çaldıran, Survivor, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın İran sınırındaki köyde öğrenciler, mezuniyet kutlamasını 'Survivor' parkurunda yarışarak yaptı - Son Dakika


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