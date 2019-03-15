Van'ın İranlı Ziyaretçi Raporu Açıklandı

TÜİK Van
Bölge Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Kapıköy
Gümrük Kapısı'nda yapılan anket sonuçları ile "Van'ı ziyaret eden İranlılar raporu" açıklandı.
DAKA'dan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda kenti ziyaret eden İranlı turist
sayısında önemli artış yaşandı.
2017'de Van sınırında bulunan gümrük kapılarından yüzde 99,8'i İranlı olmak üzere 421 bin 977 yabancı turist Van'ı ziyaret etti.
İranlı turist sayısında görülen artışla kent ekonomisinde ve sosyal hayatında gözle görülür bir canlanma yaşandı.
Ulusal ve yerel basının ilgi göstermesi, karar alıcılar ve tüm ilgili paydaşlar için gerekli olan bilimsel ve istatistiki verilerin derlenmesi, İranlı ziyaretçilerin sosyo-ekonomik profillerini görmek, il ekonomisine katkılarını hesaplamak ve şehirden memnuniyet düzeylerini ve beklentilerini belirlemek üzere bir saha çalışması yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.
TÜİK Van Bölge Müdürlüğü ile DAKA arasında gerçekleştirilen bir işbirliği protokolüyle, Van'a gelen İranlı turistlerin yaptıkları harcamaların, ildeki hizmetlerden memnuniyet düzeylerinin ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik "İranlı ziyaretçilerin Van ekonomisine katkısı ve beklentileri araştırması" projesi hayata geçirildi.