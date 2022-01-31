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Van'ın kar örtüsü altındaki köylerinde "beyaz esaret" yaşanıyor - Son Dakika

Van'ın kar örtüsü altındaki köylerinde "beyaz esaret" yaşanıyor

31.01.2022 12:23
Van'ın kar örtüsü altındaki köylerinde "beyaz esaret" yaşanıyor

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı köylerde hüküm süren çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını zorlaştırıyor.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerine bağlı köylerde hüküm süren çetin kış şartları, geçimini hayvancılıkla sağlayan köylülerin yaşamını zorlaştırıyor.

Ülke genelinde yoğun yağışların etkili olduğu yerleşim yerlerinden Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yüksek rakımlı bölgelerde yer alan köylerde adeta "beyaz esaret" yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bazı köylerde yaşayanlar, bir taraftan evlerin çatılarına kadar yükselen karları temizlemeye çalışırken bir yandan da en büyük geçim kaynakları olan hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

Son yılların en fazla kar yağışının gerçekleştiği Bahçesaray kara yolundaki Yukarı Narlıca köyünde küreklerle evlerinin çevresinde biriken karları temizledikten sonra dışarı çıkabilen vatandaşlar, adeta kardan tüneller oluşturarak ahırlara gidiyor.

Yazın tarlalarda biçtikleri otu ve satın aldıkları samanı evlerine yakın bölgelerde istifleyen köylüler, kar altında kalan yemleri güçlükle çıkarıp ahırların bulunduğu alana kadar sırtlarında taşıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle mevsimin büyük bölümünde hayvanlarını ahırlarda besleyen köy sakinleri, havanın güzel olduğu zamanlarda da ezdikleri kar örtüsünün üzerine otları sererek yemleme yapıyor.

Günün büyük bölümünde karla mücadele eden hayvanların bakımıyla ilgilenen köylüler, yaşattığı tüm zorluklara rağmen karın bereket olduğunu ve yağışlar sayesinde verimli bir yıl geçirmeyi umut ettiklerini dile getiriyor.

"Çok zor zamanlar yaşıyoruz"

Yılın altı ayını kar altında geçirdiklerini belirten Emrah Kaplan, AA muhabirine, önceki yıllara kıyasla bu yıl daha çok kar yağdığını söyledi.

Rakım yüksek olduğu için yağışların merkeze göre daha fazla olduğunu anlatan Kaplan, şunları kaydetti:

"Hayat burada karla mücadele ederek geçiyor. Tek katlı evlerimiz kar altında kaldı. Hayvanlarımızı zor şartlarda dışarı çıkarıp besliyoruz. Çok zor zamanlar yaşıyoruz. Nisan ayına kadar hayatımız bu şekilde. Bu sene çok kar yağdı. Erken olmasına rağmen kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Daha da yağmasını bekliyoruz. Her şeye rağmen hayatımızdan memnunuz."

"Kardan pencerelerimizi açamıyoruz"

Köylülerden Tevfik Kaplan da hayatlarını hayvancılıkla geçirdiklerini söyledi.

"Bu yıl kış şartlarının ağırlaşmasıyla hayvancılık da zorlaştı." diyen Kaplan, şöyle konuştu:

"Yollarımız bazen kapanıyor. Görüldüğü gibi her şey kar altında. Adeta kar tüneli içinden ahırlara girebiliyoruz. Kardan pencerelerimizi açamıyoruz. Yıllardır çilemiz bu şekilde, bu duruma alışkınız. Burada herkes hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Sürekli karda hayvanlarımızla uğraşıyoruz. Gün içinde yemini, suyunu veriyoruz. Akşama kadar böyle uğraş halindeyiz. Bugünlerde doğumlar da başladı. Kuzularla ilgileniyoruz. Çok kar yağdığı için zor oluyor. Ahırların önünde biriken karı temizliyoruz. Samanı, otu karda taşımak zor oluyor. Her şeye rağmen memnunuz."

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Togo Cumhuriyeti, Çatak, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın kar örtüsü altındaki köylerinde 'beyaz esaret' yaşanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'ın kar örtüsü altındaki köylerinde "beyaz esaret" yaşanıyor - Son Dakika
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