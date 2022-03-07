Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor

07.03.2022 11:12
Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlığın desteğiyle açılan Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kurslardan yaklaşık 5 bin kadın yararlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kaymakamlığın desteğiyle açılan Aile Destek Merkezlerindeki (ADEM) kurslardan yaklaşık 5 bin kadın yararlandı.

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla kırsal bölgelerdeki mahallelerde 5 ADEM kuruldu.

Çeşitli alanlarda eğitim programlarının düzenlendiği merkezlere gelen kadınlar, tam donanımlı atölyelerde filografi, sedef kakma, kabak oyma, rölyef, ahşap yakma, keçe, halı dokuma, giyim, dikiş-nakış, tığ örgü, takı tasarım, hediyelik eşya ve okuma yazma kurslarına katılma imkanı buldu.

Burada usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenen kadınlar, yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde oluşturulan El Sanatları Satış Ofisi'nde satarak gelire dönüştürmeye başladı.

Bu sayede hem sosyalleşen hem de elde ettikleri gelirle ailelerine katkı sunan kadınlar, kaymakamlığın desteğiyle düzenlenen gezi ve etkinliklere de katılarak sosyokültürel anlamda da kendilerini geliştirdi.

"Artık ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz"

Kurslara katılan üç çocuk annesi Zühre Değer, AA muhabirine, ADEM'ler sayesinde hem meslek edindiklerini hem de yeni şeyler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilçede daha önce evden çıkamadıklarını ancak merkez sayesinde hayatlarının değiştiğini anlatan Değer, şunları kaydetti:

"Burada öğrendiklerimle daha güçlü olduğumu fark ettim. Evde oturan değil, çalışan bir iş kadını oldum. Yaptığım ürünleri satarak kazanç elde ediyorum. Çocuklarıma harçlık verebiliyorum. Burada sadece meslek öğrenmiyoruz, gezilere katılıyoruz, birçok etkinlik yapıyoruz, zamanı daha iyi kullanıyoruz. Burası sayesinde hayatımız değişti. Ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. İleride iş yeri açmak istiyorum. Önceleri evden çıkamıyorduk, şimdi işimiz var ve daha güçlü olduğumuzu hissediyoruz. Artık ekonomik özgürlüğümüz var."

"Burası sayesinde hayatım değişti"

Seda Üstünkol ise merkeze geldikten sonra hayatında büyük değişikliklerin olduğunu ifade ederek, "El becerilerimi keşfettim. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Etkinlikler yapıyoruz. Gezilere, konferanslara katılıyoruz. Sosyalleştim, arkadaş çevrem oldu. Motivasyonumuz arttı, yeteneklerimin farkına vardım. Gelir elde ediyorum. Kadınlar için mükemmel bir ortam." dedi.

İki yıldır merkezdeki kurslara katılan Sümeyye Ayşin de "Burada yaptığım ürünleri satıyorum. Hem kendime hem de aileme büyük faydam oldu. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Sedef kakmayı, el nakışlarını öğrendik. Hedefim iyi bir usta öğretici olmak. Evde boş boş oturuyordum, şimdi işim var. Hayatım burada değişti." ifadesini kullandı.

"Kadın emeğini önemsiyoruz"

Kaymakam Fatih Kayabaşı, 2017'den bu yana 5 merkezde dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların kalkınması için projelerin yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar 5 bin kadının açılan kurslardan yararlandığını aktaran Kayabaşı, şöyle devam etti:

"Çok çeşitli el sanatları yapılıyor buralarda. Millet Bahçesi'nde daha önce kullanılmayan bir binayı onlar için satış ofisine dönüştürdük. Güzel bir şekilde dizayn edildi. Burada ürünlerin hem teşhirini hem de satışını yapıyoruz. Ürettikleri ürünleri satarak kadınlarımıza gelir sağlamaya çalışıyoruz. Kadınların istihdamı konusunda çok fazla olanak yok ama bu projenin kadın istihdamına önemli bir kapı olacağını düşünüyoruz. Amacımız proje kapsamında bir kadın kooperatifi açarak, onların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına daha fazla katkı sağlamak."

YORUMLAR
500

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:23 ABD'nin "Rus petrolüne ambargo" açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçti: Zam kapıda!
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
10:21 Küçükçekmece Belediye başkanı hakkında 'yasak aşk' ve 'darp' iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:18:22. #1.11#
SON DAKİKA: Van'ın kırsal mahallelerindeki kadınların hayatı aldıkları kurslarla değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement