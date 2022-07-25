Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk

25.07.2022 09:10
Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk

VAN'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı.

VAN'da 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' olan Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

'Türkiye'nin en büyük gölü' unvanına sahip Van Gölü, özellikle havaların ısınması ile birlikte kent sakinlerinin yanı sıra turistlerin de uğrak noktalarından biri oldu. Denizden yüksekliği bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise 500 metre olan Van Gölü, özellikle saklı koyları ve doğal güzellikleri ile turistlerin ilgisini çekiyor. 'Türkiye'nin göl kıyısındaki tek mavi bayraklı plajı' Mollakasım Halk Plajı, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulmasıyla dolup taştı. Yerli ve yabancı turistlerin de akın ettiği plajda, Akdeniz sahillerini aratmayan görüntüler oluştu.

'AKDENİZ SAHİLLERİNİ ARATMIYOR'

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden tatil için Mollakasım Halk Plajı'na geldiğini belirten Nimet Uçar, "Burası, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı halk plajı. Çok güzel bir yer. Yöre insanının tatil yapabileceği temiz bir plaj. Yoğun bir kalabalık bulunuyor. Kalabalıktan dolayı plajdaki kamelyalar gelenlere yetmiyor. Mollakasım Halk Plajı, Akdeniz sahillerini aratmıyor. Doğubayazıt'ta hava sıcaklığı bazen 40 dereceyi buluyor. Biz de serinlemek için buradaki plajı tercih ettik. Tatilimiz çok güzel geçiyor" dedi. Eskişehir'den geldiğini ifade eden Nazlı Akşin de Mollakasım Halk Plajı'nın çok güzel ve temiz olduğunu söyledi. Meryem Maral ise plajda hem yüzdüklerini hem de eğlendiklerini dile getirdi.


YORUMLAR
500
Erek Dağı'nda mest eden gün batımı manzarası Erek Dağı'nda mest eden gün batımı manzarası
Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Van Gölü, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:05 Borcu olanlar dikkat! MTV ve gelir vergisi taksit ödemelerinde son haftaya girildi
08:45 Yüz binlerce öğrencinin katıldığı LGS sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
08:31 Ekipler, oyun kutusuna vidalanmış çok sayıda uyuşturucuyu madde ele geçirdi
08:35 Ebru Gündeş'in annesinin ölüm nedeni belli oldu
08:25 Adana'da gece saatlerinde çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
08:11 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arızalandı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
01:15 Ceza konserinde alkolün dozunu kaçıran gençler olay çıkardı
01:02 Resmi Gazete'de yayınlandı! Polis meslek yüksekokullarına 2 bin 500 öğrenci alınacak
00:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın söylediği "Bay Kemal" hitabını sosyal medya Bio'suna ekledi!
00:01 Emeklilikte yaşa takılanları heyecanlandıran çalışma! Bakanlık, 3 formülü masaya yatırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 09:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Van'ın mavi bayraklı plajında yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement