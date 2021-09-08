VAN'IN MAVİ KATEGORİYE GEÇİŞİNE 'DAVUL VE TEFLİ' KUTLAMA - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesindeki sanayi sitesinde bir grup esnaf, Van'da ilk doz aşılama oranının yüzde 75'e ulaşıp 'mavi' kategoriye geçilmesini, davul ve tef çalıp kutladı. İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları da akşam saatlerinde müdürlük önünde havai fişek ve alkışlarla kentin mavi kategoriye geçişinin sevincini yaşadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken Van'da ilk doz aşılamada yüzde 75'in üzerine çıkıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Anadolu'da MAVİ illerin sayısı artmaya başladı. Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı" dedi.

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Sami Demir (61), kentin mavi kategoriye geçişini arkadaşlarıyla kutladı. Aşının çok önemli olduğunu belirten Demir, "Aşının önemine dikkat çekmek için sanayi esnafımızla bir araya gelerek bunu kutlamak istedik. Arkadaşlarımızla davul ve teflerle kutlama yaparak aşının önemine dikkat çekmek istedik. Bu bağlamda herkesin aşı yapması hayati bir önem taşıyor. Aşılama sürecinde emek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, aşılama oranını artırmak için gece gündüz emek veren sağlık çalışanlarını da mutlu etti. Van'ın merkez ilçesi İpekyolu'nda İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları da müdürlük önünde havai fişek ve alkışlarla kentin mavi kategoriye geçişini kutladı.