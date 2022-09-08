Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

08.09.2022 12:00
Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir eve gerçekleştirilen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçenin Vali Mithat Bey Mahallesi'ndeki iki katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat polisi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

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Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı Kömürlükte 13 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatöre gözaltı
Kaynak: İHA

İpekyolu, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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