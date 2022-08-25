Van'da 3 konteyner yandı - Son Dakika
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Van'da 3 konteyner yandı

25.08.2022 18:26
Van'da 3 konteyner yandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3 konteynerda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde 3 konteynerda çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi A.'ya ait 3 konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuğba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Konteynerın arka tarafında bulunan tüplere sıçrayan yangın müdahaleyi güçleştirdi. 2 araç 6 personel ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 3 konteyner yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 3 konteyner yandı - Son Dakika
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