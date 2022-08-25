Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi A.'ya ait 3 konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuğba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Konteynerın arka tarafında bulunan tüplere sıçrayan yangın müdahaleyi güçleştirdi. 2 araç 6 personel ile yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Van'da 3 konteyner yandı - Son Dakika

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