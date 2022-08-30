Muradiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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Muradiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

30.08.2022 18:21
Muradiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Astsubay Üstçavuş Nihat Özgür Özalp tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından tören sona erdi.

Muradiye Kaymakam Vekili Melih Aydoğan'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından protokol üyeleri şehit ailelerini ziyaret etti.

Törene; Kaymakam Vekili ve Erciş Kaymakamı Melih Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcı Orbay Altundağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

Muradiye, Hisarcık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muradiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika
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