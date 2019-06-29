Son Dakika Haberleri: Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.
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Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi., System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetteki 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali ele geçirdi.
Sürücü F.K'ye 2 bin 637 lira ceza kesildi, araç 15 gün trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Van Gölü, Muradiye, Van, Güncel
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