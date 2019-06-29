Van'ın Muradiye ilçesinde 4 ton kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.
1 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:08 Kaynak: AA
'ın Muradiye
ilçesinde kaçak avlanıldığı belirlenen 4 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için Van Gölü
'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanılmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenişehir
Mahallesi'nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetteki 35 çuvalda kaçak avlanıldığı tespit edilen 4 ton inci kefali ele geçirdi.
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