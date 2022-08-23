Aç kalan yavru ayı köye indi - Son Dakika
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Aç kalan yavru ayı köye indi

23.08.2022 14:02

Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan yavru ayı köye kadar geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde aç kalan yavru ayı köye kadar geldi.

Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yavru ayının yiyecek bulmak için köy yoluna indiği görüldü. Vatandaşları gören ayı yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. - VAN

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Kaynak: İHA

Muradiye, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan yavru ayı köye indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aç kalan yavru ayı köye indi - Son Dakika
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