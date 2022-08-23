Yoldan geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, yavru ayının yiyecek bulmak için köy yoluna indiği görüldü. Vatandaşları gören ayı yavrusu, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. - VAN

Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum'

Van haberi... Van milletvekili Arvas: 'Tüm enerjimi ve vaktimi Van için harcıyorum'

Kaynak: İHA

Muradiye, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aç kalan yavru ayı köye indi - Son Dakika

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