Son Dakika Haberleri: Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildi

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildiVan'ın Muradiye İlçesi'nde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonette avlanması yasak 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildi
Van'ın Muradiye İlçesi'nde polisin yaptığı yol kontrolleri sırasında durdurulan bir kamyonette avlanması yasak 4 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Aracı trafikten men edilen sürücüye ayrıca idari para cezası verildi.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı devam ederken, kaçak avlanan kişilere yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece devriyesi sırasında ilçenin Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi üzerinde bir kamyoneti durdurararak arama yaptı. Yapılan arama ve kontrolde 35 torba içerisinde kaçak avlanmış 4 ton İnci Kefal Balığı ele geçirildi. Sürücü F.K.'ya bin 635 lira idari para cezası verilirken, kamyonet ise 15 gün trafikten men edildi. Ele geçirilen balıklar ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:00 Kaynak: DHA
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