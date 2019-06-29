Van'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak 4 ton inci kefali ele geçirildi
52 dakika önce
VAN'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:10 Kaynak: DHA
VAN'ın Muradiye
ilçesinde jandarma ekiplerince ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Van Gölü
'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı kapsamında ekipler kaçak avcılara karşı sıkı denetimler yapıyor. Dün saat 22.00 sıralarında Muradiye İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Merkez
ve Alparslan Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Edremit Bot Tim komutanlığı ekipleri, Yalındüz mahallesinde devriye görevi yaptı. Çalışmada balıkların yumurta bırakmak için akın ettikleri dere yatağının iki ayrı noktasına serilmiş bin 200 metre manyat tipi ağ ve ağlara takılı 1 ton 600 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, ele geçirilen ağlar ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
- Van
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
Son dakika! Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi
Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok
Ertem Şener'den Ekrem İmamoğlu yorumu: Çok özür dilerim ... yemek düşer