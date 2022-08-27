Olayı araştıran Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çobanı vurduğu değerlendirilen ve olay yerinden kaçarak saklanmaya çalışan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Jandarma ekipleri gün ağarmasıyla tekrar olayın yaşandığı bölgeye gitti. Yaptıkları incelemede olayın yaşandığı alanda şüpheli şahıslar otomatik tüfeklerle etrafa rastgele ateş açmaları sonucu 20 koyun telef olurken, 20 koyun da yaralandı. - VAN

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz günlerde Uluşar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Kaya , hayvan otlattığı arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Adi Tıp Kurumu'na götürülen Kaya, yapılan otopsisinin ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Muradiye, Jandarma, Hisarcık, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muradiye'deki olayın ardından - Son Dakika

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