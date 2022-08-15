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Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Açıkyol Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 65 AAD 062 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçirilmeye çalışılan F.V. isimli şahsın sürüsüne çarptı. Kazada 26 küçükbaş hayvan telef olurken, araç sürücüsü E.A. ve yolcu olarak bulunan A.Y.S. ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Muradiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil sürüye çarptı: 26 hayvan telef oldu - Son Dakika

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