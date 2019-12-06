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Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanları gözaltına alındı
6 saat önce
Van: Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanlarına gözaltı
Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28
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