Son Dakika Haberleri: Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanları gözaltına alındı
Son Dakika Dünya Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanları gözaltına alındı - Son Dakika Dünya

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanları gözaltına alındı

6 saat önce

Van: Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanlarına gözaltı

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ile eş başkanları gözaltına alındı, System.String[]

Van'ın Muradiye ve Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.


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Muradiye, Özalp, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:28 
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