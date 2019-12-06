Son Dakika Haberleri: Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı

6 saat önce

Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Van'ın Muradiye, Özalp belediye başkanları ve sözde eş başkanları ile Başkale Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Muradiye Belediye Eşbaşkanları Yılmaz Şalan ve Leyla Balkan; Özalp Belediye Eşbaşkanları Yakup Almaç ve Dilan Örenci; Başkale Belediye Eşbaşkanı İhsan Güler.

Haklarında başlatılan soruşturmalar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan HDP'li belediye eşbaşkanları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3'Ü BÜYÜKŞEHİR 24 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart seçimlerinin ardından ilk olarak 19 Ağustos'ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.

Bu kayyumları diğer il ve ilçeler takip etti, hala da ediyor. Şu ana kadarki 'kayyum kronolojisi' şöyle:

17 Eylül'de Diyarbakır'ın Kulp

18 Eylül'de Erzurum'un Karıyazı

18 Ekim'de Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin

22 Ekim'de Diyarbakır'ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy ile Van'ın Erciş

29 Ekim'de Şırnak'ın Cizre

2 Kasım'da Van'ın Saray

4 Kasım'da Mardin'in Kızıltepe

9 Kasım'da Van'ın İpekyolu

13 Kasım'da Diyarbakır'ın Yenişehir ve Hazro ile Şırnak'ın İdil ilçeleri ve Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi

16 Kasım'da Mardin'in Savur, Mazıdağ ve Derik ile Urfa'nın Suruç

Böylece bugüne dek HDP'nin üçü büyükşehir olmak üzere toplam 24 belediyesine kayyum atanmış oldu.

Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
Muradiye, Başkale, Özalp, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi
Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı İnsansız kara aracı göreve hazır Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 14:41:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]