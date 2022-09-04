Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı - Son Dakika
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Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı

04.09.2022 21:03

Van'ın önde gelen aşiretleri arasında bulunan Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu, iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Çetin Ertuş'un evlendiği düğüne yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Düğünde gelin ve damada toplam 9.2 milyon TL tutarında takı takıldı. Ertoşi Aşireti'nin Şerefan kolunun toplamda 40 bin nüfusa sahip olması ise ağızları açık bıraktı.

Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu ve iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner'in kızı Kader Caner ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

7 BİN KİŞİ KATILDI

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

40 BİN KİŞİLİK NÜFUSLARI VAR

Şerefan kolu, Ertoşi Aşiretinin 12 kolundan biri olarak biliniyor. Aşiret yoğun olarak Van'ın Başkale ilçesinde yaşıyor. Aşiretin ileri gelenleri, İskender Ertuş, Mustafa Bayram, Ejder Yağızer, H. Cemil Özeler ve Fettah Halitoğlu'dur. Misafirperverlik, yiğitlik ve saygıya önem vermeleriyle bilinirler. Nüfuslarının ise 40 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.

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