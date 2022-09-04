Düğünleri gündem olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusu şaşkınlık yarattı

Türkiye sınırına dayandı, her 10 kişiden birini öldürüyor! Üstelik belirtisi bile yok

Ertoşi Aşireti Şerefan Lideri İskender Ertuş'un torunu ve iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Siyaset Bilimci Çetin Ertuş, iş adamı Muğdat Caner'in kızı Kader Caner ile geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin TL ile açılmayan 2 bin adet zarf, geline ise 5 kilo altın takıldı.

7 BİN KİŞİ KATILDI

7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Canlı müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni, gecenin geç saatine kadar devam etti.

40 BİN KİŞİLİK NÜFUSLARI VAR

Şerefan kolu, Ertoşi Aşiretinin 12 kolundan biri olarak biliniyor. Aşiret yoğun olarak Van'ın Başkale ilçesinde yaşıyor. Aşiretin ileri gelenleri, İskender Ertuş, Mustafa Bayram, Ejder Yağızer, H. Cemil Özeler ve Fettah Halitoğlu'dur. Misafirperverlik, yiğitlik ve saygıya önem vermeleriyle bilinirler. Nüfuslarının ise 40 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor.