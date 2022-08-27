Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika
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Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

27.08.2022 11:44
Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Van'ın Özalp Belediyesi, ilçede kurduğu seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Dört dönüm araziye kurulan seralarda katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen çilek, elma, domates, salatalık, biber, patlıcan ve fasulye, hasadın ardından "Belediye Hızır" ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Tolgahan Soylu, ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını, elde edilen ürünleri evlerine götürerek teslim ettiklerini belirtti.

Soylu, "Belediyemizin tarımsal üretim merkezinde ürettiğimiz yerli tohumları fide haline getirdikten sonra seralarımıza dikiyoruz. Bakımları belediye personellerimiz tarafından yapılıyor. Burada toplanan ürünlerimiz Belediye ekiplerimiz sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılıyor. Günlük 500 kiloya yakın mahsul alıyoruz. Ayrıca 3 dönüm daha tarlamız var. O tarlamızda da aynı şekilde yerli üretim yapıyoruz. Buradaki mahsullerimiz bittikten sonra oraya geçeceğiz. Şu anda toplanmayı bekleyen yaklaşık bir buçuk ton mahsulümüz var. Bunları ihtiyaç sahibi ailelerin sayılarını belirledikten sonra toplayıp dağıtımını yapıyoruz." diye konuştu.

Yılın her döneminde meyve ve sebze yetiştirebildiklerini belirten belediye personeli Abidin Meral ise "Beş arkadaşımla beraber ilaçlamasından, sulamasına ve tüm bakımıyla ilgileniyoruz. Domates, patlıcan, biber, salatalık, ve fasulyeleri eşit şekilde poşetleyerek hazır hale getiriyoruz. Servisler buradan alıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Şu anda 1,5 tona yakın toplayabileceğimiz sebze ve meyve var." dedi.

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Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özalp Belediyesi seralarda yetiştirdiği sebze ve meyveleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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