Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti

Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (14), serinlemek için su kuyusuna girdi. Bir süre sonra çocuklar suyun içinde gözden kaybolurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çocukların yakınları da olay yerine gelirken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.