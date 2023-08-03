Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti

03.08.2023 22:30

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti. Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Çocukların cenazeleri otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (14), serinlemek için su kuyusuna girdi. Bir süre sonra çocuklar suyun içinde gözden kaybolurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Van'ın serinlemek için su kuyusuna giren 2 çocuk hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çocukların yakınları da olay yerine gelirken, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çocukların cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Van'ın Özalp ilçesinde 2 çocuk su kuyusunda boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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