Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi

03.10.2022 13:00
Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde 6 kilo 624 gram esrar ele geçirildi.

Van'ın Özalp ilçesinde 6 kilo 624 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ile 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, 1 Ekim'de ilçe kırsalında arama yaptı.

Aramada, araziye gizlenmiş 4 kilo 614 gram kubar, 2 kilo 10 gram reçine esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
500
Murat Sarısaç: Van'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçilerinin Avlanması İçin Açılan İhale Derhal Geri Çekilmeli Murat Sarısaç: Van'da Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Dağ Keçilerinin Avlanması İçin Açılan İhale Derhal Geri Çekilmeli Van'da 'Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı Van'da 'Bugünün Bilimi Yarının Teknolojisi Projesi'nin tanıtımı yapıldı Van'da üniversite öğrencileri için gezi düzenledi Van'da üniversite öğrencileri için gezi düzenledi
Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:15 Antalya'da feci olay! Yaşlı adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:24:36. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 6 kilo 624 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement