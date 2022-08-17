Van'da hasadı yapılan "destek tohumu"ndaki verim çiftçiyi sevindirdi

Van'ın Özalp ilçesinde çiftçilere dağıtılan arpa tohumundan yüksek verim elde edilmesi çiftçileri sevindirdi.

Özalp Kaymakamlığı, Belediye ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce daha fazla arazinin ekilmesi için "Tohum Bizden, Üretim Sizden Projesi" kapsamında ilçedeki 226 çiftçiye ilkbaharda 100 ton arpa tohumu desteği verildi.

Destekten yararlanan çiftçilerin tarlalara ektiği 100 ton arpa tohumundan 1500 ton rekolte elde edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Feyzullah Tekiner, hasat yapılan tarlalarda çiftçileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Destek tohumundan yüksek verim elde edildiğini anlatan Tekner, şunları kaydetti:

"Tarım ve hayvansal üretimi artırmaya, geliştirmeye ve çiftçilerimizi desteklemeye yönelik projelerimize devam edeceğiz. Dağıttığımız tohumun hasadı yapıldı, verim beklentilerimizi aştı. 100 ton tohumdan 1000 ton ürün beklerken, çiftçilerimiz 1500 ton verim elde etti. Bu durum bizi sevindirdi. Çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum."

Çiftçi Ersin Zirekbilek de destek tohumundan faydalanarak tarlasını ektiğini söyleyerek, "İki ton arpa tohumu desteği aldım. Tarladaki verim çok iyi. Bire 15 verim aldım. Desteklerin devamlı olmasını istiyoruz." dedi.