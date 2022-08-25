Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yarımkaya Mahallesi'nde Fahrettin Genez'e ait ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 2 bin bağ ot ile 2 ton buğdayın yandığı belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Özalp, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Özalp'te ot yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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