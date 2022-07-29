Nasır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit İmrak ve AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar eşlik etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi spor salonunda açılan polislik, antrenörlük, beden eğitimi ve spor yöneticiliği kurslarında eğitimler devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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