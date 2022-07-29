Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti

29.07.2022 13:46
Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nasır, yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Van'ın Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nasır, yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencileri ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi spor salonunda açılan polislik, antrenörlük, beden eğitimi ve spor yöneticiliği kurslarında eğitimler devam ediyor.

Kaymakam Nasır, spor salonuna gelerek özel yetenek sınavlarına hazırlanan öğrencilerle görüştü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere hediyeler veren Nasır, sınavda başarı diledi.

Nasır'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cahit İmrak ve AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özalp Kaymakamı Nasır, sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret etti - Son Dakika
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