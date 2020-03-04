Van'ın "Pamukkalesi" kesin korunacak hassas alan ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'ın 'Pamukkalesi' kesin korunacak hassas alan ilan edildi - Son Dakika

Van'ın "Pamukkalesi" kesin korunacak hassas alan ilan edildi

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesindeki Dereiçi Travertenlerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Van'ın

Van'ın Başkale ilçesindeki Dereiçi Travertenlerinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan travertenlerin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla daha iyi korunarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den bu yana bakanlık bünyesinde uzman ekipler tarafından tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bölge turizmi için önem taşıyan Dereiçi Travertenlerinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini vurgulayan Solak, şunları kaydetti:


"Uzun zamandır bu konu üzerinde çalışıyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuru yapmıştık. Süreç tamamlandı ve kabul edildi. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçten sonra bölgeyle ilgili çalışma yapacağız. Valilik, kaymakamlık, belediyenin çalışmaları olacak. İlerleyen süreçte bölgenin turizme kazandırılması için gerekli projeler yürütülecek."

Dereiçi Travertenleri

Başkale'ye 35 kilometre uzaklıkta Dereiçi Mahallesi'ndeki travertenler, 2 bin 400 rakımda bulunuyor. Oluşumu devam eden ve güney kısımlarında su sıcaklığı 30-35 derece arasında olan travertenler, Van'ın önemli doğal mirasları arasında yer alıyor.

Travertenler, doğa harikası görüntüsüyle özellikle ilkbahar ve yaz döneminde yüzlerce ziyaretçinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Türkiye, Başkale, Dereiçi, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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