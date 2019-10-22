Son Dakika Haberleri: Van'ın 'reşik' ayakkabıları, Avrupa'ya da gönderiliyor
Son Dakika Güncel Van'ın 'reşik' ayakkabıları, Avrupa'ya da gönderiliyor

Van'ın 'reşik' ayakkabıları, Avrupa'ya da gönderiliyor

1 saat önce

VAN'da bir asır önce keçi kılından yapılan 'reşik' adlı yöresel ayakkabılar, hala ilgi görüyor.

Van'ın 'reşik' ayakkabıları, Avrupa'ya da gönderiliyor, System.String[]

VAN'da bir asır önce keçi kılından yapılan 'reşik' adlı yöresel ayakkabılar, hala ilgi görüyor. Vanlı ayakkabı ustası Mecit Emen, ayakkabıları ünlü sanatçılar ve futbolcuların yanı sıra Avrupa ülkelerine de gönderdiklerini söyledi.

Van'da bir asır önce keçi kılından yapılarak kullanılan ve Urartular başta olmak üzere çeşitli motiflerle süslenen 'reşik' adı verilen yöresel ayakkabılar, ilgi görmeye devam ediyor. El emeğiyle yapılan ayakkabıların hammaddesini oluşturan keçi kılları ip haline getirilerek işleniyor, ardından da koyun yünü kullanılarak ayakkabılara desen veriliyor.

Kentte 32 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Mecit Emen, 'reşik' ayakkabıların üretimine 20 yıl önce başladığını söyledi. Unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirası gün yüzüne çıkardıklarını belirten Emen, "Reşik' 100 yıl önce bölgenin insanının giydiği ayakkabıydı. O tarihlerden sonra da fabrikasyon ürünlerinin üretimlerinden dolayı unutuldu. Bu unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı, biz gün yüzüne çıkardık. İmalatını seri olarak yapmaya başladık. Son katıldığımız Kültür ve Turizm Fuarı'nda da kendimizi tanıtınca yerel ve ulusal sanatçılardan da talepler oldu. Onlardan siparişler aldık. Avrupa'nın bazı ülkelerinden siparişlerimiz vardı, onları yaptık. Rahat bir giyimi var. Koku, kaşıntı, mantar gibi durumları olmadığı için insanlar tarafından talep ediliyor. Ayrıca insanlar birbirine öneriyor. Gelen talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Reşiklerin çiftini 100 ile 150 lira arasında satıyoruz" dedi.

ÇOK RAHAT

Satın aldığı reşikin çok rahat olduğunu belirten Lezgin Oruç ise kültürün yaşatılması gerektiğini söyledi. Rahat olduğu için herkese tavsiye etiğini belirten Oruç, "Kültürümüzün bir parçası olan reşik ayakkabının üretilmesi sevindirici bir durum. Burada üretildiğini duyunca da gelip satın aldım. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Avrupa, Emen, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:55 Kaynak: DHA
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