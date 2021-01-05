Van'ın risk haritası bu kez maviye döndü - Son Dakika

- Van'ın risk haritası bu kez maviye döndü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

"En kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik"

"Hastanelerde yatan hasta sayımız iki rakamlara kadar düştü"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, korona virüse karşı alınan tedbirler ve kısıtlamalarla birlikte ülke genelinde en iyi iller arasına girdiklerini belirterek, "Hastanelerde yatan hasta sayımız iki rakamlara kadar düştü" dedi.

Sağlık Bakanlığının 'Hayat Eve Sığar' uygulamasında Van'daki korona virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte geçtiğimiz günlerde kırmızıdan yeşile dönerken, seyrin olumlu devam etmesiyle bu kez risk haritası maviye boyandı. Bakanlığın riskli bölgeleri gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımının azaldığı dikkat çekerken, il merkezindeki yeşil nokta sayısının da azaldığı görüldü. Korona virüs yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle kent merkezi daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.

Eylül ayında en kötü illerin başında geliyordu

Korona virüs yayılımın en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme genel kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü. Eylül ayında Türkiye'de en kötü iller arasında olan Van, yeni kısıtlamalarla en iyi iller arasına girmeyi başardı.

"Bizim gevşemememiz lazım"

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı. Özellikle eylül ayının başında Van ilinin Türkiye'de durumu en ciddi ve en riskli kentlerin başında geldiğini anımsatan Vali Bilmez, "Sağlık Bakanlığımızla Van'da yapılan toplantı sonucunda bize verilen talimatlar doğrultusunda alınan tedbirler, kurulan kriz merkezi, çağrı merkezi ve filyasyon ekiplerin sayısını artırılarak zamanında hızlı bir şekilde testlerin sonuçlarının alınması, filyasyona gidilmesi vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uyması sayesinde en kötü iller arasından, en iyi iller arasına girdik. Bu süre zarfında gece, gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarımıza tüm Van halkı adına teşekkür ediyorum. Kurallara uyması için çaba gösteren tüm Van halkına da teşekkür ediyorum. Bizim gevşemememiz lazım, tedbirlere aynen devam etmemiz gerekiyor. Özellikle de mesafe, temizlik ve maske konusunda aynı hassasiyeti göstermeye devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"Durum oldukça iyiye gidiyor"

Her geçen gün vaka artış durumunun biraz daha iyiye doğru gittiğinin altını çizen Bilmez, "Türkiye'deki iyilerden biriyiz ama tedbirleri kesinlikle aynı hassasiyette devam ettirmemiz gerekiyor. Hem kısıtlamaların hem vatandaşlarımızın duyarlı davranması sayesinde şu an hastanelerde yatan toplam hasta sayımız iki rakamlara kadar düştü. Bu da bizim için oldukça sevindiricidir" şeklinde konuştu.

"700 kişi karantinayı ihlal etti"

Şu ana kadar karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkarak tespit edilen 700 kişiyi yurda aldıklarını dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev imkanı olmayan veya evi uygun olmayanları da yurtlarda tutuyoruz. Yurtlarda kendilerine yardımcı oluyoruz. Hem kamu kurumlarının girişlerinde HES kodu uygulaması yapılmakta hem de filyasyon çalışmaları sonucunda izole edilen kişilerin çarşıda, şehirler arası, ilçeler arası yolculukta ilimizdeki 9 sabit noktada 24 saat esasına göre taramadan geçirilmektedir. Burada da maalesef zaman zaman vatandaşlarımızın tedbirlere uymayıp dışarı çıktığı, seyahat ettiğine de rastlıyoruz. Bugüne kadar da yaklaşık 700 civarında kişiyi böyle tespit edip yurtlara aldık."

(YLM-MSA-Y)