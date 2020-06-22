Van'ın saklı koyları için 'Turizm Hareketlilik Projesi' - Son Dakika

YEŞİL, mavi ve karlı dağların tarihle buluştuğu Van koylarının, turizm için keşfedilmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzellikleri aratmayan koyların ön plana çıkması amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası'nca (VANTSO) 'Turizm Hareketlilik Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koylarını gezen VANTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis üyeleri, normalleşme süreciyle kentte turizm farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini söyledi.

Van Gölü'nde tekne ile yaklaşık 3 saat süren yolculuğun ardından ulaşılan Gevaş ilçesindeki Ağin, Altınsaç ve Deveboynu koyları, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki güzelliği aratmıyor. Van Gölü havzasında yer alan koyların ön plana çıkarılması amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 'Turizm Hareketlilik Projesi' başlatıldı. Proje kapsamında koyları gezen VANTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile meclis üyeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme döneminde, kentte turizm farkındalığını üst düzeye çıkarmak istediklerini belirtti.

'VAN'IN ENDEMİK KOYLARINDAN ÇAĞRI YAPIYORUZ'

VANTSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri ile Ağin sahilinde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva , pandemi sonrası dünyanın zorlu sürece evrildiğini söyledi. Takva, "Şehrimizin farkındalığını üst düzeye taşımak üzere VANTSO olarak birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Şehrimizde yeni bir etkinlik başlatarak farkındalık oluşturuyoruz. Başta yerel yönetimler olmak sivil toplum örgütlerinin eş zamanlı turizm alanında yeni bir hareketlilik sağlaması üzerine bugün 'Turizm Hareketlilik Projesi'nin startını veriyoruz. Projemizin amacı turizmde hareketlilik başlatmak. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı insanları turistik bölgelere götürmek üzere hareketlilik programı başlatmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Bu çağrıyı da dünyanın en güzel yerlerinden, koylarından olan Van denizinin endemik koylarından yapıyoruz" diye konuştu.

'YERİMİZDE OTURARAK FARKINDALIK OLUŞTURAMAYIZ'

Herkesin kendi alanında turizm hareketliliğini sağlamak durumunda olduğunu söyleyen VANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Takva, şöyle konuştu:

"Bugün burada birçok faaliyet yürüttük. Doğa ile bütünleştik, doğayı korumak adına bazı faaliyetler gerçekleştirdik. Herkes kendi sorumluluk alanından başlayarak turizm hareketliliğini hayata geçirmek durumundadır. Yerimizde oturarak farkındalık oluşturamayız. Özellikle konaklama sektörü bu proje kapsamında fiyatlarını makul düzeye getirerek kendi halkına hizmet edebilir. Turizm seyahat acenteleriyle birlikte turlar düzenlenebilir. Yine uygun bedelle halkın bu etkinliğe katılımı sağlanabilir. Umuyorum ve diliyorum bu çağrımıza hem turizm seyahat acenteleri hem konaklama sektörü hem de diğer hizmetleri sunan sektör temsilcileri ve yerel yönetimler dahil olurlar. Bizim bu havzaya aşkımız, sevgimiz var. Bu sevgiyi mutlaka dünya insanlarıyla paylaşıp o insanların buraları gezip görmelerini, korumalarını istiyoruz. Temmuz-ağustos aylarının belli dönemlerinde Türkiye'nin diğer turistik bölgelerinde su sıcaklığından dolayı denize giremezsiniz. Ama ortalama su sıcaklığının 10-12 derece olduğu ve dış sıcaklığının 25-30 derece olduğu coğrafyada tatilin keyfine varın. Van Gölü'nde yüzmeden kimse ölmesin. Şifalı suları ve güzelliği ile bütün dünya insanlarını bekliyoruz. Burada herkese yetecek kadar yer var. Bugünkü faaliyetin teması denizden kıyıya bakmaktı. Bu imkanı bulduk."