Van'ın Saray Belediyesi ekipleri, okulların bakım ve onarımını gerçekleştirdi - Son Dakika

Saray Belediyesi ekipleri, ilçedeki 43 okulun tamir ve bakımını yaptı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yaptığı açıklamada, eğitime destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

Okullarda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Ataman, şunları kaydetti:

"Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin ortak yürüttüğü çalışmalarla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerdeki tüm okullarımızın genel bakımı, boya, badana, peyzaj çalışmaları, yapıldı. Çatı, tuvalet, kapı, pencere ve ihata duvarları onarıldı. Böylelikle okullar eğitim öğretime hazır hale getirildi. İlçemizde eğitim kalitesinin arttırılması için yaz sezonu boyunca ekiplerimiz mahalle muhtarlarımızla el ele vererek aralıksız çalıştı. Tüm okullarımız baştan sona yenilendi, bakım ve onarımları yapıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Hizmet etmek bizden, başarıya ulaşmak öğrencilerimizden."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ise Saray Belediyesinin çalışmaları sayesinde ilçedeki tüm okulların baştan sona yenilendiğini belirterek, "İlçemizde eğitim seviyesi en üst kademeye ulaşacak. Yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz daha modern ve kaliteli okullarda eğitim görecekler. Emeği geçenlere teşekkür ederim."dedi.

Okulları yenilenen öğretmen ve öğrenciler çalışmalarından dolayı Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman'a teşekkür etti.