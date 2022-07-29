Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

29.07.2022 14:59
Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Piyade Hudut Komutanlığı ve PÖH tarafından 28 Temmuz 2022 günü Saray ilçesi kırsalında müşterek arama tarama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda dere yatağına atılmış vaziyette bulunan çanta içerisinde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dere yatağına atılan çantada 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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