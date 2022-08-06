Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

06.08.2022 10:20
Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi

Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

Van'ın Saray ilçesi kırsalında yapılan çalışmalar sonucunda 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından 4 Ağustos 2022 günü Saray ilçesi kırsalında müşterek operasyonel faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde Z.M. isimli şahsın çantasında yapılan aramada 3 paket içerisinde 3 kilo 172 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 3 kilo 172 gram kokain ele geçirildi - Son Dakika
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