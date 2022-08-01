Bölgede incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Göral'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, oluşan zararın giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van'da 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika

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