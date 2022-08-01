Van'da 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika
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Van'da 5 bin bağ ot yandı

01.08.2022 09:31

Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı.

Van'ın Saray ilçesinde çıkan yangın da 5 bin bağ ot yandı.

Keçikayası Mahallesi'nde Fahrettin Göral'a ait ot yığınlarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenların haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında 5 bin bağ ot kül oldu.

Bölgede incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Göral'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, oluşan zararın giderilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 5 bin bağ ot yandı - Son Dakika

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