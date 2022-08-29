İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp 'taki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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