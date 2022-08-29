İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika
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İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü

29.08.2022 21:12
İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü

Van'ın Saray ilçesinde İran sınırında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Saray ilçesinde İran sınırında çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Kurucan Mahallesi'nde belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp'taki itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Saray, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran sınırında çıkan anız yangını söndürüldü - Son Dakika

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