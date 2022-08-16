Alınan bilgilere göre kaza, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç şoförü Reşit Kaya hayatını kaybederken, yanında bulunan 4 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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