Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

16.08.2022 09:43
Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

VAN'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Reşit Kaya hayatını kaybetti, yanındaki 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van'a gönderildi.


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Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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