Kaza, bugün sabah saatlerinde Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı yakınlarında meydana geldi. Reşit Kaya yönetimindeki 65 FA 491 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. Sürücü Kaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, yanındaki 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi 'ne kaldırılırken, sürücü Kaya'nın cenazesi otopsi işlemleri için Van 'a gönderildi.

Kaynak: DHA

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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