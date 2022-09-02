Van'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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Van'da yaban keçileri görüntülendi

02.09.2022 16:19

Van'ın Saray ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

Van'ın Saray ilçesinde, koruma altına alınan yaban keçileri görüntülendi.

İlçenin Karahisar Mahallesi'ndeki bir alanda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçilerine rastlandı.

Yaban keçileri, kayalıklarda sürü halinde gezerken kamerayla kaydedildi.

Çoban Barış Tosun "Bu güzel hayvanların burada yaşadığını görmek bizi mutlu etti. Sürekli koyunlarımı bu bölgede otlatıyorum ve çok görüyorum. Sayıları 20'yi aşmış durumda. Bu tür nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanları korumamız lazım." dedi.

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Kaynak: AA

Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
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