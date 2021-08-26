VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR - Son Dakika
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VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR

26.08.2021 22:34
VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan semaver heykelini eskidiği ve tamiri mümkün olmadığı için yeniliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli simgelerinden olan semaver heykelini eskidiği ve tamiri mümkün olmadığı için yeniliyor. Vanlıların çay kültürünü temsil eden semaver heykelinin tehlike arz etmesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan depremlerin de etkisiyle hasar gören ve tamiratı mümkün olmayan semaver heykelinin yenilenmesine karar verdi. Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan ve kısa bir süre önce kaldırılan semaverin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. Alt zemin çalışması tamamlanan yeni semaver heykeli yaklaşık 6 metre yüksekliğine ve 4, 5 metre genişliğinde olacak. Semaver heykelinin altına 2 katlı kaide de yapılacak. Su ve dış etkenlere karşı dayanıklı malzemelerin kullanılacağı semaver heykelinin kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Van, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum VAN'IN SİMGELERİNDEN OLAN 'SEMAVER' HEYKELİNİN YENİSİ YAPILIYOR - Son Dakika

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