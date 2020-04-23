Van'ın tarım ve hayvancılık sorunları telekonferansla konuşuldu - Son Dakika

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile AK Parti İl Başkanları telekonferanslı istişare toplantısına katıldı. Türkmenoğlu, bu toplantıda Van'ın tarım ve hayvancılıktaki sorun ve sıkıntıları ile çeşitli önerilerini aktardı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Hadi Tunç başkanlığında gerçekleştirilen ve bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantı, telekonferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmalarının da aktarıldığı toplantıda söz alan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van için hayatı önem taşıyan sorun ve sıkıntılarının yanı sıra, çiftçilerin desteklenmesi konularında görüş bildirdi. Toplantı sonrası bir değerlendirme de bulanan Türkmenoğlu, şunları söyledi:

"İlimizde yaşanan ve Başkale ile Saray İlçelerimizin etkilendiği deprem sonrası küçük ve büyükbaş hayvanların 2020 yılı itibari ile aşılama ve küpeleme işlemlerinin ücretsiz yapılmasını talep ettik. Ayrıca küçükbaş hayvan desteğine aşı şartı getirilmesi hususunu aktardık. Yonca ve korunga tohumlarının yüzde 75 oranında hibeli olarak dağıtılmasını istedik. Ceviz ve arı yetiştiricilerimize destek istedik. Jeotermal bakımdan zengin olan ilimizde ısıtmalı topraksız sera kurulması için teşvik verilmesi gerektiğini belirttik. Bu şekilde kurulacak ısıtmalı seralarla ilimizin sebze ve meyve ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Norduz koyunu için özel bir çalışma yapılmasını ve bu koyunumuzun ülke geneline, hatta uluslararası piyasaya sunulması için tanıtılmasını, üretiminin artırılması için altyapı çalışmalarının bir an önce ortaya konması gerektiğini vurguladık. Özellikle Milletvekilimiz Abdulahat Arvas 'ın önererek takip ettiği Erciş üzüm bağları projesinin geliştirilerek desteklenmesi hususunda Bakanlığımızdan destek istedik."

Türkmenoğlu, aktarılan sorun ve sıkıntılar ile yapılan önerilerin Bakanlık nezdinde karşılık bulması için Milletvekilleri ile birlikte takibini yapacaklarını da sözlerine ekledi.