Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10... - Son Dakika

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Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10...
6 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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